Ripoll es planteja buscar els veïns que deixin la brossa fora dels contenidors

L'Ajuntament de Ripoll busca solucions per aturar els actes incívics que es repeteixen al costat dels contenidors de brossa quan es tracta del tractament dels residus al carrer. El consistori ha anunciat que es planteja anar un pas més enllà, i davant aquells casos en què els veïns o comerços han decidit deixar les escombraries, cartons o andròmines en els llocs no indicats, es farà una recerca per trobar qui n'és el propietari. De fet, en alguna ocasió ja s'han obert bosses de deixalles per trobar de qui eren i així poder conscienciar abans d'imposar una sanció, apunta el consistori en un comunicat.

L'Ajuntament reclama la implicació de la ciutadania per tenir un entorn net i salubre afirma que un dels seus objectius és evitar les males praxis que degraden l'entorn a la ciutat.

«Les persones i empreses que no compleixen les normes establertes pel que fa a la correcta disposició dels residus i les escombraries suposen un increment en el cost de la despesa de neteja, que ja suposa un alt cost i que s'afronta amb diners de tots els ciutadans. Malgrat les campanyes contínues per incentivar el civisme, el reciclatge i la recollida correcta el resultat és millorable», destaca l'ajuntament de Ripoll.