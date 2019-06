El transport de mercaderies cau un 47% a l'aeroport

El transport de mercaderies no ha començat l'any amb bon peu a l'aeroport de Girona-Costa Brava. Segons les dades dels cinc primers mesos de 2019 -de gener a maig-, a través de l'aeròdrom gironí s'han transportat 40.845 quilos de mercaderies, el que significa gairebé un 47% menys que en el mateix període de 2018, quan se n'havien transportat 76.461. Segons les dades d'Aena, l'aeroport de Girona és un dels que va experimentar una major reducció de mercaderies de tot l'Estat durant el passat mes de maig.

Les mercaderies mai han estat el principal mercat de l'aeroport de Girona, que està molt més enfocat al transport de passatgers i, molt especialment, al turisme. Però en els darrers anys, el transport de mercaderies ha anat agafant un cert pes dins l'aeròdrom gironí. Així, si l'any 2017 es van transportar uns 125.000 quilos, l'any 2018 es va arribar fins als 132.962; gairebé un 6% més. Una tendència a l'alça que, a hores d'ara, s'ha frenat en sec durant aquest 2019, ja que només s'han transportat 40.845 quilos.

Del total de mercaderies transportades durant aquests primers cinc mesos de l'any, la immensa majoria -30.852 quilos- van fer moviments de sortida, és a dir, van correspondre a exportacions. En aquest sentit, el mes en què hi va haver un major transport va ser el de gener, quan es van superar els 23.000 quilos exportats. A continuació, els mesos de febrer, març i abril van ser fluixos, mentre que al maig va haver-hi una certa recuperació, arribant-se a superar els 5.000 quilos, tot i que lluny encara de les xifres de 2018. A banda de l'aeroport de Menorca, on va arribar la principal càrrega del mes de gener, els principals aeroports de destí de les exportacions van ser Brno, a la República Txeca, i Birmingham, al Regne Unit.

Pel que fa a les importacions, van arribar a les comarques gironines un total de 9.993 quilos a través de l'aeroport. En aquest cas, els mesos de febrer i maig va ser quan va arribar la major quantitat de mercaderies -en ambdós casos es van superar els 4.000 quilos-, mentre que en la resta de mesos no es va arribar ni a mil. En aquest cas, els principals volums de mercaderies van arribar des de l'aeroport de Birmingham, París i Leipzig (Alemanya).

Segons les darreres dades fetes públiques, corresponents al mes de maig, durant el cinquè mes de l'any les instal·lacions de Vilobí d'Onyar van rebre fins a un 48,5% menys de mercaderies que el mes de maig de 2018. Es tracta d'un dels descensos més pronunciats de tots els aeroports espanyols, només superat pel de Vigo, on les mercaderies van caure un 60,9%, el de Valladolid, on van caure un 96,4%, i el de la Gomera, on la reducció va ser del 53,73%.

Les mercaderies, doncs, continuen essent la gran assignatura pendent de l'aeroport de Girona. Per tal de posar-hi remei, l'any 2009 va obrir -amb dos anys de retard, ja que estava acabat des de 2007- el Punt d'Inspecció Fronterera, per tal de poder efectuar un control internacional de mercaderies, amb l'objectiu d'impulsar aquest sector. Tot i això, el Punt d'Inspecció Fronterera va resultar ser un fracàs, i la seva infrautilització ha fet que durant algunes temporades hagi hagut d'estar tancat.

El descens en el transport de mercaderies durant aquest 2019 a l'aeroport ha anat acompanyat d'una caiguda també en el nombre de viatgers transportats. Les instal·lacions de Vilobí van registrar fins a set mesos seguits perdent passatgers i, malgrat que les dades del mes de maig van deixar raons per a l'optimisme (el transport de passatgers va créixer un 1%, trencant així la dinàmica negativa en què s'havia instal·lat l'aeròdrom en els darreres mesos), l'acumulat dels cinc primers mesos de l'any assenyalava que s'havien transportat un 7,8% menys de passatgers que en el mateix període de l'any passat. En aquest sentit, però, la temporada d'estiu serà clau per determinar l'evolució de l'any.