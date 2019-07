Risc d'incendis. Buch alerta del risc extrem als boscos davant un nou episodi de calor

El Conseller d'Interior, Miquel Buch, va alertar ahir que la nova onada de calor prevista per a finals d'aquesta setmana pot resultar ser «crítica» pels boscos davant del «risc elevat» d'incendi. Buch va assegurar que tot i que sembla que no serà de la mateixa magnitud, s'assecarà el que ja està sec i el risc d'incendi serà molt elevat. «És molt important que tots siguem conscients que estem en un moment crític i hem de vetllar pels nostres boscos i també per la nostra autoprotecció», va explicar.

En una roda de premsa posterior a una reunió del comitè tècnic de seguient dels plans de risc per incendis i per l'onada de calor, el conseller va informar que durant els dies de l'incendi a Ribera d'Ebre que ha cremat 5.050 hectàrees, «simultàniament es van produir 11 incendis forestals, que els bombers van poder extingir». A més, Buch també va explicar que del 23 al 30 de juny s'han produït 728 focs a tot Catalunya. És per això que va demanar molta precaució i seguir els consells que Protecció Civil ha recomanat durant els dies que ha durat l'episodi de calor.

Precisament, davant de l'anunci de finalització de l'episodi de calor, s'ha desactivat l'Alerta del Pla PROCICAT, tot i que recorda que es manté el risc elevat d'incendi forestal.