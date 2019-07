Les onades de calor s'han multiplicat per deu els mesos de juliol respecte al segle XX

Les onades de calor són cada vegada més freqüents i més intenses durant el mes de juliol. Segons un estudi publicat per l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET), es repeteixen deu vegades més que el segle passat, ja que s'ha passat d'un episodi cada 30,7 anys a principis de segle XX a un episodi cada 3,7 anys a principis del XXI. Concretament, respecte l'onada de calor de la setmana passada, l'autor de l'estudi i portaveu de la delegació de l'AEMET a València, José Àngel Núñez, va subratllar que la primera onada de calor d'aquest estiu ha estat «la més càlida de les registrades en un mes de juny» com a mínim en els últims 40 anys a tot l'Estat. A més, en aquest episodi «mai» havia fet tanta calor en punts com Girona, Lleida, Burgos o Madrid.

L'estudi assenyala que el període de retorn de les onades de calor i les masses d'aire extremadament càlid durant el juny ha passat dels 100 anys en les últimes dues dècades del segle XX a tan sols deu anys a les dues primeres dècades d'aquest segle.

Un altre estudi del grup World Weather Attribution afegeix que els episodis de calor «rècord» poden ser com a mínim cinc vegades més probables i 4 graus més caluroses per culpa del canvi climàtic.

L'estudi va analitzar les temperatures mitjanes dels dies 27 al 29 de juny a França i comparant el clima actual amb un grau d'escalfament. Així, s'ha conclòs que les onades de calor són «més freqüents i més severes» del que els models climàtics havien predit.



Calamarsa i nit tropical

La jornada d'ahir va ser contrastada, amb màximes per sobre dels 33 graus a diversos punts de les comarques gironines, i amb xàfecs que localment van deixar anar pedra i calamarsa a punts del Pirineu i Prepirineu. De fet, durant la nit, diversos municipis van viure una nova nit tropical, com el cas de Portbou, Roses i Cabanes. Les mínimes van tornar a superar els 20 graus i es van arribar a enfilar a 23,2 graus a Portbou durant la nit. Roses va registrar 22,4 graus i Cabanes 21,6. Darnius, Banyoles i Navata també van superar el llindar. D'altra banda, les màximes també van enfilar-se fins els 35 graus a Olot, i a Portbou i Cabanes només els va faltar una dècima per arribar-hi. A la tarda la situació va canviar totalment al Ripollès i a la Cerdanya, on les tempestes van començar a caure amb una intensitat forta que va deixar registres destacats a Puigcerdà. A Ripoll i a Planoles els xàfecs van caure en forma de pedra, que en el cas de Ripoll va arribar a assolir la mida d'una moneda d'euro. Puigcerdà va ser el municipi on va caure més aigua, amb més de 14 mm acumulats a l'Estació del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) fins les vuit del vespre. De fet aquest dilluns ja es va activar un avís d'acumulació de pluja a les comarques del Pirineu i del Prepirineu. De cara a dijous s'ha activat una nova alerta de calor davant la previsió d'una nova onada, que s'espera que no assoleixi les màximes de la primera.



Els centres de fauna, col·lapsats

Una de les conseqüències de l'onada de calor ha impactat de ple en la fauna, i és que el Centre de Fauna dels Aiguamolls ha vist com els ingressos d'animals en tres dies s'ha disparat. La majoria són aus que no podien volar o havien caigut dels nius. Aquest és l'únic centre de recuperació de fauna salvatge de les comarques gironines, i un dels tres que hi ha a tot Catalunya. En total els tres centres han ingressat 2.000 exemplars de fauna salvatge, la majoria aus que no podien volar o havien caigut dels nius. El Centre de Fauna de l'Empordà va rebre el 2018 uns 1.500 animals.