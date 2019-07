Detenen un conductor begut a Quart per manipular la placa de matrícula i voler marxar sense pagar d'una benzinera

Els Mossos d'Esquadra han detingut avui un conductor begut a Quart per manipular la placa de matrícula i intentar marxar sense pagar d'una benzinera. Els treballadors de l'establiment l'han retingut fins a l'arribada dels Mossos.

L'home, de 60 anys, de nacionalitat portuguesa i veí de Cassà de la Selva ha quedat arrestat com a presumpte autor d'un delicte de falsedat documental i una falta d'estafa. També se l'ha denunciat com a presumpte autor d'una infracció administrativa per conduir sota els efectes de l'alcohol. I és que ha donat 0,36 mg/l en la prova d'alcoholèmia

Els fets han passat cap a les nou del matí d'avui en una benzinera de la carretera de Girona a Quart, quan un conductor ha volgut marxar sense pagar i, a més, duia la placa de matrícula tapada amb cinta aïllant.

En arribar, els agents de la comissaria de Girona han comprovat que els treballadors de l'establiment l'havien retingut fins a l'arribada de la policia.

A més, han vist que l'home podia trobar-se sota els efectes de l'alcohol i, en fer la prova d'alcoholèmia ha donat un resultat positiu de 0,36 mg/l en aire expirat, superior al límit màxim que en aquest cas és de 0,25 mg/l.

Finalment els mossos l'han detingut com a presumpte autor d'un delicte de falsedat documental, una falta d'estafa i l'han denunciat per conduir sota els efectes de begudes alcohòliques.

El detingut, que no tenia antecedents, declararà davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Girona quan sigui requerit.