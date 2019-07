Incendi a una zona de canyes i un camp de conreu a Llers

Els Bombers van acudir ahir pels volts de la una del migdia a Llers en ser alertats per un avís de foc. L'incendi es va donar per extingit per volts de dos quarts de tres de la tarda, però els Bombers van retirar-se cap a quarts de cinc per assegurar-se que no hi havia revifalles. En total s'han cremat dues hectàrees d'una zona de canyes i d'un camp de conreu propers a la urbanització Vinya Gran de Llers, a l'Alt Empordà.

Els Bombers asseguren que han acudit a l'incendi set dotacions terrestres i, malgrat que al principi s'havia comunicat que no s'havien necessitat mitjans aeris, finalment el cos va assegurar que també va participar en l'operatiu un helicòpter. Ahir cap al migdia no se sabien concretament les zones que havien estat afectades per les flames, però finalment es va confirmar que aquestes havien cremat unes dues hectàrees de vegetació agrícola.