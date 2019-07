Una bota especial. Un tast del vi que més li agradava

Un cop acabat l'homenatge, els assistents van poder tastar un vi blanc de Borgonya molt especial: un Grand Cru Corton-Vergennes de l'any 2016, «La bota de Juli Soler», que Josep Roca va comprar amb Laurent Brelin, Carlos Orta i Quim Vila (Vila Viniteca). Aquest vi procedia de la subhasta anual dels Hospices de Beaune, un acte que se celebra cada tercer diumenge del mes de novembre des de fa més de 150 anys i al qual Juli Soler hi assistia cada any per mirar de comprar-ne una bóta, perquè era el vi que més li agradava. La subhasta (en la qual hi ha molts altres vins, a més d'aquest) té un component assistencial (inicialment finançava un hospici i en l'actualitat un hospital i altres serveis socials) i s'ha convertit en un dels grans esdeveniment vitivinícoles de la Borgonya, sobretot perquè serveix com a indicador de la qualitat que tindrà l'anyada. Com feia Juli Soler, Roca, Brelin, Orta i Vila van posar la bóta que van adquirir en mans de Mounir Souma, que es va encarregar de completar-ne la criança (quan és comprat, el vi es troba encara en plena fermentació), i després d'embotellar-lo i etiquetar-lo.