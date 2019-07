Sant Antoni inicia la campanya d'estiu de donació de sang a les comarques gironines

El Banc de Sang i Teixits va engegar la campanya «Aquest estiu anima't a donar sang» de Girona a Sant Antoni de Calonge. L'organització va instal·lar, a la tarda, una unitat mòbil entre el passeig marítim Josep Mundet i la plaça de Catalunya. Per tal d'animar l'acte hi va haver música amb dos DJs i també un food truck que va servir un gelat a tots els donants. També hi va haver la possibilitat de participar en dos tallers. En un d'aquests, els participants podien fer els seus propis GIFs de la donació i compartir-los a les xarxes socials. En l'altra activitat, els participants podien planxar un trànsfer de la campanya a la roba o a qualsevol complement que volguessin.