Territori millorarà carreteres a Girona, Vidreres i Bianya

El Departament de Territori i Sostenibililitat de la Generalitat ha assignat 23,5 milions d'euros per a treballs de millora del ferm en carreteres de la seva titularitat a Girona, Vidreres i Bianya. La inversió s'emmarca en la licitació de deu contractes en diferents punts de Catalunya, amb una inversió global de 101,6 milions d'euros.

A més d'aquests contractes, el Departament té en licitació disset contractes per valor de 137 milions d'euros i, fins a finals d'any, treurà a concurs les actuacions restants, fins arribar a 430 milions en millora continuada de la xarxa viària. Aquest paquet inclou cinc contractes de conservació de senyalització horitzontal a les demarcacions de Girona, Barcelona, Tarragona, Terres de l'Ebre i Lleida, per un valor de 14,3 milions d'euros; i cinc més de conservació d'enllumenat i instal·lacions semafòriques per 8 milions més en els mateixos territoris.