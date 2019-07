Campanya de l'hospital de Campdevànol per rebre la Creu de Sant Jordi

L'hospital de Campdevànol ha iniciat una campanya per aconseguir adhesions amb l'objectiu de demanar la Creu de Sant Jordi, reconeixement que concedeix la Generalitat cada any a personalitats, entitats i institucions. El motiu és la celebració del centenari del centre hospitalari de referència del Ripollès durant l'any 2020.

En el seu últim ple, l'Ajuntament de Campdevànol va aprovar una moció a favor de la concessió de la Creu de Sant Jordi. Hi van votar a favor 10 dels 11 regidors del consistori, amb el vot en contra de la CUP. El portaveu de la CUP va apuntar que no hi poden donar suport a una moció que agraeix la gestió privada d'un hospital. Van precisar que donen suport als treballadors de l'hospital. L'alcaldessa, Dolors Costa (JUNTS), va exposar que el vot en contra li havia sabut greu i que segons el seu criteri estava motivat per polítiques «d'altres nivells».

La moció aprovada per Campdevànol també es farà arribar a la resta d'ajuntaments de la comarca, així com al Consell Comarcal del Ripollès.

Des de l'hospital de Campdevànol també es vol comptar amb la complicitat dels hospitals de la regió sanitària de Girona i la Unió Catalana d'Hospitals, perquè aquest reconeixement sigui possible.

De la mateixa manera, també es confia poder comptar amb el suport d'empreses i entitats del Ripollès, així com amb el de persones a títol particular. Perquè això sigui possible a la web de l'hospital s'hi podrà trobar la carta d'adhesió, que només caldrà descarregar-la i retornar-la prèviament signada.

L'any 2020 l'hospital de Campdevànol celebrarà el seu centenari, tot i que el tret de sortida es donarà el setembre amb la presentació dels actes del centenari.