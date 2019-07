Urbanisme desclassifica sòl on s'havien de construir 100 habitatges a la Molina

Urbanisme ha decidit extingir un pla que preveia construir 100 habitatges a la Molina (Alp) i modificar les condicions de sis més a Puigcerdà, dintre d'una actuació per desclassificar una sèrie de sòls pendents d'urbanitzar en zones d'alta muntanyes. En altres casos, com ha passat a Llívia, l'administració ha mantingut el pla previst.

La Comissió territorial d'urbanisme de l'Alt Pirineu, amb la participació del secretari d'Hàbitat Urbà i Territori, Agustí Serra, va aprovar inicialment dijous el Pla director urbanístic (PDU) de revisió de sòls no sostenibles en aquest àmbit.



Anàlisi de 160 àmbits

Aquest pla director analitza cadascun dels sòls previstos per a noves extensions urbanes dels municipis que no tenen el planejament adaptat al Pla territorial parcial de l'Alt Pirineu i Aran, aprovat el 2006. Per tant, ha examinat 160 àmbits d'extensió urbana de 26 municipis pirinencs, entre els quals n'hi ha quatre de la Cerdanya gironina: Alp, Isòvol, Llívia i Puigcerdà.

Els 160 àmbits examinats, tant residencials com d'activitat econòmiques, sumen una superfície de 648 hectàrees i un potencial de 17.100 habitatges de nova construcció.

En el cas d'Alp, es tracta del pla Font Moreu, a l'estació d'esquí de La Molina, on estava previst construir 100 habitatges. Pel que fa a Puigcerdà, la modificació aprovada per Urbanisme pot consistir en un canvi o ampliació dels usos permesos, de la tipologia dels edificis que s'hi poden construir, de la densitat d'habitatges, la reducció de la superfície de l'àmbit, nouss terminis d'urbanització o condicionar-ho a l'elaboració prèvia d'un estudi paisatgístic.