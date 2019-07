L'Ajuntament de Cassà de la Selva aparta el policia local que va atropellar una dona anant begut i va fugir

L'Ajuntament de Cassà de la Selva ha apartat del servei un agent de la Policia Local denunciat aquest dijous per atropellar una dona a Palamós anant begut i fugir. El consistori informa en un comunicat que també li han obert un expedient disciplinari per una falta molt greu i estudien personar-se com a acusació en el cas. Segons ha avançant el Diari de Girona, l'atropellament va tenir lloc a l'avinguda Catalunya cap a un quart de quatre de la tarda. El cotxe va envestir una dona d'uns 50 anys, que va patir una fractura a l'espatlla i el SEM la va haver de traslladar a l'hospital de Palamós. El conductor no es va aturar a socórrer la víctima i va fugir. Gràcies a la col·laboració ciutadana, la policia va poder interceptar el cotxe que havia xocat contra uns vehicles que hi havia aparcats.

La Policia Local va denunciar l'agent, que té 38 anys i és veí de Palamós, per delictes d'omissió del deure de socors, conducció temerària i circular sota els efectes de l'alcohol.

Segons ha avançat el Diari de Girona, l'atropellament va tenir lloc cap a un quart de quatre de la tarda del 25 de juliol. La Policia Local va rebre l'alerta que s'havia produït un atropellament a l'avinguda Catalunya de Palamós i que el cotxe que havia provocat l'accident havia fugit.

Un mosso d'esquadra fora de servei juntament amb dos ciutadans van anar darrere del vehicle, que va circular uns 300 metres fins que va xocar amb uns vehicles que hi havia aparcats al carrer Nàpols, on havia circulat contra direcció. Allà, la Policia Local de Palamós el va interceptar.

Segons el rotatiu, l'agent de Cassà de la Selva va donar una taxa d'1,40 mg/litre d'aire expirat a la primera prova i d'1,30 a la segona. La Policia Local el va denunciar com a suposat autor dels tres delictes i està pendent de passar a disposició judicial.

Arran dels fets, l'Ajuntament de Cassà ha informat que immediatament l'han apartat del servei com a mesura cautelar i de forma indefinida. En paral·lel, li han obert un expedient disciplinari per una falta molt greu i estudien personar-se com a acusació en el cas.