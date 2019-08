L'hospital de Palamós és el que té la llista d'espera per operar més baixa de la província de Girona

L'hospital de Palamós (Baix Empordà) ha tornat a augmentar el nombre de cirurgies practicades el 2018. En concret, han crescut un 6% respecte l'any anterior, malgrat que aquesta vegada no hi ha hagut cap pla de xoc, com sí hi va haver el 2017. Aquest increment ha fet que el centre de referència de la comarca sigui el que té les llistes d'espera més baixes de la demarcació de Girona. El seu gerent, Xavier Pérez, explica que la voluntat ha estat "operar més" per poder rebaixar la taxa. Pérez, però, ha advertit que un cop acabin les obres a la unitat d'Urgències, l'hospital "no tindrà un metre quadrat més on poder construir". Això afecta a un possible augment assistencial els propers anys. En aquest sentit, el gerent ha reconegut que ja estan treballant en la construcció d'un nou hospital, això sí, a vuit o deu anys vista.