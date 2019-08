Un incendi a França provoca retards en els AVE que passen per Girona

Un incendi entre Narbona i Montpeller va provocar diversos retards en els AVE provinents de França i que passen per Girona, amb més d'una hora d'endarreriment en cadascun. Segons fonts de Renfe, l'incendi a la via entre Narbona i Montpeller de divendres a la tarda va obligar a tallar tant la xarxa ferroviària com les carreteres pròximes fins a dos quarts de deu del vespre, durant unes quatre hores en total.

Aquesta incidència va provocar que quatre trens (París-Barcelona, Barcelona-París, Marsella-Madrid i el provinent de Tolosa) presentessin retards. És el cas, per exemple, del tren de Barcelona-Sants a París, que ahir es trobava aturat a la ciutat de Figueres i tenia previst un retard de quatre hores, o dels combois provinents de Marsella en direcció a Madrid, que sortien amb 77 minuts de retard. Fonts de Renfe també van explicar que les incidències es van accentuar per les dificultats per oferir transport alternatiu, ja que l'incendi també va afectar la carretera.