La compra d'un edifici enfronta govern i oposició a Sant Joan

El ministeri de Foment de l'estat espanyol creu que la futura millora de l'accés a la carretera d'Ogassa necessita un espai més ampli que el que proporciona l'antic magatzem de can Victu, adquirit fa uns anys per l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses. Per aquesta raó, en el darrer ple es va aprovar la compra de l'immoble número 10 de la carretera de Ripoll, consistent en dos garatges de planta baixa i quatre pisos, per un valor de 160.630 euros a pagar en tres terminis a finals de juny dels tres anys vinents.

L'objectiu de la compra és el seu enderroc, que permetrà també afavorir l'accessibilitat tant al barri de l'Estació com del Roser, a banda de millorar la imatge d'una zona exposada al trànsit que arriba o surt del municipi per l'N-260.



Conflicte de prioritats

El cost de l'operació va servir per evidenciar la distància que separa l'alcalde del cap de l'oposició. Mentre Ramon Roqué (MES) afirmava estar «content amb l'adquisició directa» després de moltes reunions amb la propietat, i explicava que també s'hi habilitarà un parc amb zona verda, el seu antagonista Sergi Albrich (ERC) retreia una despesa que creu que «malgastarà» uns diners que haurien pogut destinar-se a prioritats com l'arranjament de diversos carrers de la vila vella que fa anys que estan esperant actuacions que no arriben.

El cap de l'oposició també va reblar que el total de l'operació, a la qual cal sumar despeses tècniques i d'enderroc, «fa mal a les orelles», i va retreure a Roqué que no expliqués els projectes amb antelació als plens per evitar que s'allarguessin les discussions.

L'aprovació va fer-se amb els vots de l'equip de govern i la negativa de l'oposició. Ramon Roqué va afirmar que s'ha aprofitat l'oportunitat d'aquest moment, després que altres equips de govern intentessin sense èxit comprar l'immoble.