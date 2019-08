Els ofegats a l'Escala eren veïns d'Olot

El pare i el fill de 4 anys ofegats dissabte passat a la platja de Riells de l'Escala eren veïns d'Olot, segons va confirmar la Policia Local de l'Escala en aquest diari. D'altra banda, l'Escola Pia Olot va fer una piulada ahir a través de la xarxa social Twitter expressant el seu condol per la pèrdua del nen, que era alumne d'aquesta escola. Segons va explicar el centre educatiu a Ràdio Olot, l'infant hi estudiava des de feia un any. Les víctimes eren de nacionalitat francesa i feia almenys un any que havien arribat a la ciutat. Pare i fill van perdre la vida quan es banyaven junts. Els equips de rescat van trigar més d'una hora a localitzar el cos de l'home, que era a tres metres de profunditat.