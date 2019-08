Desarticulen una banda dedicada a robar bombones de gas freó

La Guàrdia Civil i els Mossos d'Esquadra han desarticulat una banda dedicada a robar bombones de gas freó.



Van actuar en empreses d'Aiguaviva i Fornells de la Selva i de quatre localitats més de Catalunya,



La investigació conjunta de Mossos d'Esquadra i Guardia Civil atribueix al grup fins a 12 robatoris amb força comesos des de febrer de 2019 i ha permès la recuperació un total 255 bombones de gas freó.



Els autors intentaven vendre el producte, d'un preu elevat, fora del mercat legal a un preu més econòmic amb l'objectiu d'obtenir un gran benefici econòmic. El gas freó és un refrigerant utilitzat en aparells domèstics i industrials com aires condicionats o neveres.





Butró i encastaments

La detenció dels vuit integrants -cinc han ingressat a presó- del grup va tenir lloc el 14 d'agost, en unaen la qual es van fer entrades i registres a diversos domicilis dels investigats a Sabadell, Terrassa. Badalona i la Pobla de Mafumet, on es van trobar fins a 195 bombones de gas freó.La investigació conjunta es va iniciar el passat mes de febrer en tenir coneixement del primer dels robatoris amb força d'aquest tipus a la demarcació de Tarragona. Després d'aquest, es van detectar més robatoris similars a diverses empreses d'arreu de Catalunya, concretament a Tarragona, Reus, Cornellà de Llobregat, Vilanova i la Geltrú, Aiguaviva i Fornells de la Selva.Tot i que el tipus de força emprat pels autors dels robatoris era diferent en un cas o altre, ja que tant podien accedir a les empreses fels agents investigadors van detectar que tots els robatoris tenien un element en comú: les naus industrials robades eren empreses del sector de la refrigeració i que podien contenir gas freó i, precisament, els autorsd'aquest refrigerant i no s'emportaven altres objectes de valor que pogués tenir l'empresa.Per dur a terme la seva activitat delictiva,. Abans de perpetrar el robatori, un grup es desplaçava amb furgonetes a polígons industrials per fer recerca d'empreses dedicades a serveis de refrigeració on poder sostreure bombones de gas freó. Un cop detectades les empreses on robar, altres membres més actius s'encarregaven de perpetrar el robatori.Així mateix, existia un membre encarregat deamb els quals es cometien els robatoris i un altre responsable d'emmagatzemar les bombones sostretes, la majoria de les quals es van trobar en una masia de la Pobla de Mafumet.El gas freó té un elevat preu, per la qual cosa els integrants del grup criminalsostret a un preu més econòmic, al marge de la fiscalització al qual es troba sotmès el producte en el mercat legal. El valor total de la mercaderia sostreta s'eleva ade valor de preu de venda al públic.Dels integrants del grup criminal detinguts,de forma provisional i un ha quedat en llibertat amb càrrecs després de passar a disposició judicial. Als altres dos detinguts se'ls va prendre declaració a dependències policials com a investigats.