Ryanair tancarà la base de Girona el gener de 2020

Els pitjors presagis s'han fet realitat i Ryanair ja té data per tancar la base de l'aeroport de Girona: el 8 de gener de 2020, moment en què també abaixarà la persiana de les bases de Tenerife, Lanzarote i Gran Canària. La mesura, que la companyia va comunicar ahir per correu electrònic als treballadors mentre celebraven una reunió amb els sindicats per determinar els serveis mínims per a la vaga prevista al setembre, pot deixar sense feina 164 treballadors -tripulants de cabina i pilots- a Vilobí d'Onyar. L'empresa, però, afirma que farà el possible per «minimitzar» la pèrdua de llocs de treball.

Ryanair justifica el tancament de la base de Girona -la primera que va establir a l'Estat, l'any 2004- pel retard en l'entrega dels Boeing 737 Max i pel descens dels seus beneficis, que diu que han caigut un 41% respecte als darrers dos anys. El sindicat USO, tanmateix, creu que el que realment està fent és «desmantellar» les bases a l'Estat perquè «aplicar la legislació laboral espanyola els surt més car que contractar noves tripulacions a través d'altres empreses on les condicions són més precàries».

El tancament de les quatre bases, inclosa la de Girona, suposarà l'acomiadament col·lectiu de 512 treballadors, tot i que l'aerolínia diu que intentarà traslladar alguns empleats a altres destins.

L'anunci no va agafar per sorpresa la Generalitat. «És una situació que evidentment no desitjàvem, però que d'alguna manera ens temíem», va assenyalar el secretari d'Infraestructures i Mobilitat, Isidre Gavín. El representant del govern català va anunciar que aquest dilluns mateix exigiran una reunió urgent a l'empresa perquè els exposi quina és la situació exacta i com afectarà als treballadors de la base gironina. Això sí, Gavín va subratllar que, en principi, Ryanair no té previst que la mesura tingui un impacte sobre les rutes de Girona, i va recordar que el conveni de l'aerolínia amb la Generalitat, vigent fins el març de 2020, no està vinculat al fet de tenir una base sinó al nombre de rutes i de passatgers. També va anunciar que des de Territori faran front comú amb els departaments d'Empresa i Treball perquè es tracta d'un «ERO com una casa».

Per la seva banda, els treballadors de Ryanair a Girona van considerar que la decisió de tancar la base de Vilobí «no té cap sentit», ja que la raó que esgrimeix l'empresa -el retard en l'entrega d'avions- «no s'entén», ja que, en principi, les rutes se seguiran mantenint. A més, van lamentar les formes de l'empresa a l'hora de fer efectiva la decisió, només a través d'un correu electrònic i sense avís previ». La delegada de la Unió Sindical Obrera de Catalunya a la base de Girona, Lídia Arasanz, va lamentar que l'empresa «ni tan sols» s'hagués reunit amb ells per explicar-los què passarà amb els 164 treballadors que es veuen afectats. «Només sabem que tanquen el 8 de gener i demanem que facin les coses correctament i comencin a negociar. Aquestes no són les maneres de tractar ningú», va afirmar.

Per la seva banda, l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, a l'espera de tenir més informació sobre el tancament, va manifestar-se al seu compte de Twitter: «És una mala notícia per al territori, que posa de manifest les mancances per la gestió centralitzada d'Aena», va escriure. «A Girona volem i podem tenir un aeroport fort, al servei del país i el progrés econòmic, i atractiu per a les aerolínies. Esperem q això sigui només una pedra en aquest camí», va afegir.

Per la seva banda, la Cambra de Comerç de Girona va qualificar de «molt mala notícia» el tancament de la base de Ryanair a la demarcació. Des de l'ens donen per fet que l'activitat econòmica «baixarà», però no creuen que es perdin les rutes que la companyia té actualment a Girona. De fet, des de la institució confien que altres aerolínies s'animin a venir, després de la decisió de Ryanair. D'altra banda, el seu president, Jaume Fàbrega, explica que esperen que la infraestructura es potenciï amb la construcció del baixador del TAV. «Cal que l'aeroport de Girona acabi sent la quarta pista del Prat», va demanar.

Finalment, la Diputació va preferir esperar-se a tenir una comunicació oficial de la companyia abans de fer una valoració.