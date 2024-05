Els Mossos interposen 112 denúncies en un control a transportistes a la C-65 al seu pas per Llagostera

Els Mossos d'Esquadra han interposat un total de 112 denúncies, en un control de trànsit efectuat en col·laboració amb Inspecció de Treball i situat a la C-65 al seu pas per Llagostera (Gironès). En concret, n'han posat 17 per infraccions en matèria de transports, 9 per excés de pes, 7 per donar positiu en drogues i 79 denúncies per diferents infraccions. D'aquestes, la majoria s'han posat per ús del mòbil, però també n'hi ha per distraccions al volant o per mala estiba de la càrrega. Segons informen fonts del cos, el control s'ha dirigit específicament a vehicles de transports com furgonetes i camions.