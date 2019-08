Olot augmenta un 30% el pressupost de les festes a pocs dies d'iniciar-les

L'Ajuntament d'Olot ha incrementat un 30% el pressupost de les Festes del Tura que començaran el pròxim divendres dia 6 de setembre. En l'últim ple, va aprovar una modificació del pressupost per un total de 74.000 euros. El canvi va tirar endavant amb els vots a favor de JuntsxCat i d'ERC i els vots en contra del PSC i la CUP.

L'import se sumarà als 252.000 euros previstos per les Festes del Tura en el pressupost del 2019. Així doncs, el pressupost de les Festes del Tura ha quedat en uns 326.000 euros.

Segons va explicar la regidora d'Hisenda, Montserrat Torras (JuntsxCat), la puja del pressupost està relacionada amb l'increment de la superfície destinada a les Festes que ha suposat la renovació del Firal. Va concretar que els costos de muntatge de l'escenari han augmentat. Es tracta del gran escenari que munten al Firal Petit on tenen lloc els concerts amb capacitat de reunir més de 10.000 persones. Torras va enumerar que l'increment de superfície de festes suposa la incorporació de més sanitaris mòbils. A més, va apuntar que han hagut de fer una reparació a les barraques.



«No és un trasbals»

La regidora va argumentar que l'augment del pressupost no suposarà un gran trasbals en els comptes del municipi. «Cinquanta-un mil euros ja estaven transferits a la partida de festes i 24.000 formaven part del Capítol 1», va raonar.

Montserrat Torras va explicar que el cost final de les Festes del Tura no se sabrà fins després de fer-les. Va explicar que els resultats econòmics de les festes depenen de la meteorologia i d'altres circumstàncies difícils de preveure. Va explicar que l'Ajuntament percep una porció econòmica del consum de begudes consumides durant les festes. En els raonaments de les decisions de vot, Adriana Roca (CUP) va explicar que comptaven amb una modificació de 40.000 euros.

Jaume Mir (PSC) va considerar que 252.000 euros li semblaven una partida suficient per tenir unes festes molt lluïdes. Va definir que un augment del 30% en la partida de festes és excessiu. «Hi ha moltes necessitats en habitatge i en el Nucli Antic per dedicar tants recursos a les festes», va apuntar. Josep Quintana (ERC) va exposar que li semblava bé l'increment del pressupost de festes. Això no obstant, va demanar poder saber el cost de les festes element per element.

Montserrat Torras (JuntsxCat) es va comprometre a presentar una comptabilitat per costos en el futur. Va indicar que el nou sistema de comptabilitat està en els inicis.

