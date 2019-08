Sant Llop torna a Miànigues amb un concert sorpresa

La singular Festa de Sant Llop de Miànigues, petit nucli ubicat a prop de Banyoles, viurà el proper diumenge una nova edició amb un seguit d'activitats per a totes les edats i que cada any aplega més d'un miler de persones consolidant-se com una clàssica cita de finals d'estiu.

La festa arrencarà a les 12, al centre cívic de Porqueres, amb l'ofici solemne amb concert de la Coral de les Estunes i seguit d'una audició de sardanes amb la Cobla Bisbal Jove i vermut per als assistents. A la tarda es reprèn la festa, ara al nucli de Miànigues, on a les 5 es farà la V Cronoescalada Biciclista, una prova «d'alt nivell» on es puja amb bicicleta la costeruda pujada del poble de 149 metres amb un pendent del 14,6 de mitjana.

Tot seguit, a les 6, es faran jocs de taula amb el concert de funk de LaDinamo a l'escenari ubicat a l'era del poble. A les 7 hi haurà la representació de l'espectacle de circ i dansa Fil de la Cia. Madame Gaüc. El plat fort de la festa és a les 8 del vespre amb un concert sorpresa, i que segons els organitzadors no es coneixerà fins al moment de començar.

La Festa de Sant Llop de Miànigues se celebra des de temps immemorables, però l'any 2013 i en plena crisi econòmica, l'entitat de promoció d'activitats musicals i culturals Sonora, amb l'ajut de l'Ajuntament de Porqueres i els veïns, van redefinir la programació i van aconseguir un públic fidel i creixent en cada nova edició.

Els seus impulsors volien reivindicar la figura de Sant Llop, a qui els avantpassats recorrien per espantar els mals esperits i que es va convertir amb el Patró dels pastors i advocat contra els llops. El petit poble de Miànigues, agregat al municipi de Porqueres, compta amb més de nou-cents anys d'història documentada amb el primer document que fa referència d'aquest nucli que data del 957.