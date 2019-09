Què fer el dilluns 9 a les Festes de Tura

10.00 h - Ecoxoc refrescant, activitat familiar. Plaça Major

10.00 h - Jocs gegants de fusta. Plaça del Mig

12.00 h - Ballada de sardanes amb l'actuació de La Principal d'Olot. Firal

16.00 h - 3x3 per la igualtat. Plaça de Campdenmàs

18.30 h - Concert de festa major amb l'orquestra Selvatana. Plaça Major

19.30 h - Concert a banda a càrrec de Bufant Fort i Street Band. PLaça Esteve Ferrer

20.00 h - «Encierru» de marrans, amb la xaranga Bufant Fort Street Band. Davant de Sant Esteve

20.00 h - Concurs de paelles, amenitzat amb la xaranga Bufant Fort Street Band. Passeig de la Muralla

22.00 h - Actuació de la banda d'ska, reggae, rock i soul President Xai. Firal

22.30 h - Concert de cobla amb l'orquestra Selvatana, dirigida per Jesús Santaliestra, i la cobla Ciutat de Girona, dirigida per Jesús Ventura. Presentat per Montse Ferrer. Claustres del Carme

23.30 h - Actuació d'Steve Smyth & The Diablos. Plaça de Campdenmàs

23.30 h - Actuació de Nali Kardan. Passeig de la Muralla

00.00 h - Actuació de Manelic i Pepe. Plaça de les Monges

00.00 h - Ball de festa major amb la Selvatana. Plaça Major

00.00 h - Actuació del grup Buhos. Firal

00.30 h - Actuació del grup Les Tietes Queques. Passeig de la Muralla

01.30 h - Actuació de Derby Motoreta's Burrito Kachimba. Plaça de Campdenmàs

02.00 h - Actuació del grup de versions Coverplay. Firal

04.00 h - Actuació del dj Kurba. Firal