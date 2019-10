Detinguts dos homes a Quart que duien prop de tres tones de marihuana dins d'una furgoneta

Els Mossos d'Esquadra van detenir el 7 d'octubre dos homes, de 42 i 58 anys, de nacionalitat espanyola i veïns de Gavà i Castelldefels, acusats de transportar prop de tres tones de marihuana en set caixes dins d'una furgoneta. Els fets van tenir lloc a Quart (Gironès), quan en el marc d'un control es va detectar el vehicle que sortia del barri de la Font de la Pólvora en contra direcció.

Segons la policia, la maniobra va provocar que altres usuaris de la via haguessin de frenar o fer alguna maniobra evasiva per no col·lidir-hi. A més, el cos afegeix que quan els mossos van intentar aturar la furgoneta, el conductor va fer cas omís de les indicacions i va continuar la marxa a gran velocitat en direcció Quart. Metres més avall, però, els agents la van poder interceptar.

Després d'identificar els dos ocupants, els Mossos van veure que transportaven marihuana, per la qual cosa van quedar detinguts per tràfic de drogues. En total hi havia set caixes que contenien unes 1.100 plantes amb un pes total de 2.851 quilograms. Segons estimacions de l'Oficina Central Nacional d'Estupefaents, la droga hauria pogut assolir un valor de 15.478 euros al mercat negre.

Els detinguts, tots dos amb antecedents, van passar el dia 8 d'octubre a disposició de jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Girona, que en va decretar la llibertat.