Sant Joan renuncia al PUOSC per no perjudicar l'estabilitat econòmica

L'alcaldessa, Maria Vidal (JuntsxCat), en l'últim ple, va respondre una sol·licitud presentada pel grup de Sant Joan Plural a l'oposició. L'alcaldessa va comunicar que finalment l'Ajuntament no es presentarà a la convocatòria del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) promogut per la Generalitat per al període 2020-2024.

Segons ella, la decisió ve motivada per tres factors: no tenir garantida l'ajuda màxima que comprèn el 80% de la subvenció i que permetria assumir un cofinançament relaxat, l'assumpció de pagaments significatius provinents d'acords presos per l'anterior equip de govern i la coherència amb el compromís electoral de destinar els esforços econòmics al benestar del dia a dia de les persones i en propostes orientades a minimitzar els impactes ambientals com l'adaptació de l'enllumenat públic però no preveuen la possibilitat de grans inversions.



Ordenances fiscals

En el mateix ple, va tenir lloc l'aprovació de la modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs. Les ordenances no preveuen un increment de la taxa d'escombraries, queden vigents les del 2019. Sí que hi haurà una tarifació en medi ambient per les activitats que es donin d'alta, les que es traslladin de local o aquelles que hagin sofert canvis substancials en l'àmbit ambiental i requereixin una nova llicència.

Les ordenances van ser aprovades amb els vots a favor del grup de JuntsxCat i els vots en contra de Sant Joan Plural.