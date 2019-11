La Cerdanya viu la primera nevada de la temporada

Les precipitacions d'aquest dijous al matí han començat a tenyir de blanc la comarca de la Cerdanya. Així, a Puigcerdà la neu ha quallat al terreny i les teulades de les cases, tot i que amb molt poc gruix, amb la qual cosa no s'han registrat incidències destacades a la circulació.

Mentre, a l'entorn de l'estació d'esquí de la Molina se n'ha acumulat més, el que es valora molt positivament per part del complex tenint en compte que aquest cap de setmana estava previst obrir una de les seves pistes a mode de primer 'test' de la temporada. Tot plegat també contribueix a pronosticar un bon Pont de la Puríssima en termes d'ocupació i de visitants atrets per la pràctica de l'esport blanc al Pirineu.

La cap comercial i de màrqueting de l'estació de la Molina, Marta Viver, ha explicat que la neu ha caigut en unes "dates molt bones", pel fet que aquestes precipitacions s'han registrat a les portes de l'inici de la temporada d'esquí. En aquest sentit, ha dit que des del complex són "molt optimistes" per com es pot desenvolupar aquest hivern, tenint en compte que el fred dels darrers dies ha permès produir neu. Per aquest motiu, aquest dissabte i diumenge oferiran un primer 'tast' a la pista Llarga de l'estació.

Viver ha recordat que a partir d'aquesta temporada està previst que el telecabina arribi fins al Niu de l'Àliga, a més de 2.500 metres. Aquest cap de setmana, però, no entrarà encara en servei, ja que la intenció és posar-lo en marxa un cop estigui oberta aquella zona. Sobre aquesta qüestió, la responsable comercial de la Molina ha destacat que la nova connexió permet millorar l'enllaç d'aquestes pistes amb les de Masella i ha afegit que tots dos complexos sumen un domini esquiable de 145 quilòmetres, sent així una de les ofertes més àmplies de l'Estat.

A banda del telecabina, aquest hivern també s'estrenarà un nou telecadira que dona accés a Coll de Pal a través de la zona del llac. D'entre les noves activitats, en destaca l'organització d'un 'escape room' en el qual els participants s'hauran de posar en la pell d'un equip de socorristes després de rebre una alerta per allau. Està previst que la Molina obrir el màxim de domini esquiable possible durant el cap de setmana del 23 i 24 de novembre i que l'estació obri de forma ininterrompuda entre el 30 de novembre i el 13 d'abril de 2020.