2.104 seguiments per violència de gènere a Girona

La violència masclista és una xacra que s'aborda des de molts vessants de la societat. La policia n'és una d'aquests i com és evident està estretament vinculada amb les decisions judicials.

Aquesta situació es pot veure amb les dades que fan referència al nombre de seguiments policials que hi ha en aquests moments en curs per violència de gènere a la província de Girona. En concret, se n'estan fent 2.104. Això representa que els Mossos d'Esquadra estan fent el seguiment d'aquest nombre de casos. N'hi ha que són seguiments de tipus telemàtic, en el cas dels maltractadors de risc. En aquest cas el control es fa per GPS a través d'un braçalet.

Altres casos

Els agents, però, també han de fer seguiment d'altres casos a instàncies del jutge o la fiscalia. D'aquests 2.104 seguiments, n'hi ha 1.224 que són d'aquesta naturalesa, ja que són casos de mesures de protecció judicial. Això suposa el 73,6% de tots els seguiments policials que es fan a Girona en aquests moments.

D'aquests casos de protecció en deriven ordres com ara d'allunyament o de prohibició de comunicació entre el maltractador i la dona, entre altres mesures. La policia està obligada a vetllar pel compliment d'aquestes ordres i per això en fa un seguiment.

Aquestes dades facilitades pel conseller d'Interior, Miquel Buch, formen part d'una resposta a una pregunta parlamentària efectuada per la diputada del grup parlamentari de Ciutadans María Francisca Valle.



Segona província catalana

Del nombre de seguiments policials també és destacable que Girona és la segona demarcació catalana on se'n realitzen més. Per davant només hi ha la província de Barcelona, on es fan 11.689 seguiments. D'aquests, 7.775 (el 66,5%) són a requeriment d'un ens judicial o de la Fiscalia.

En segon terme hi ha la província de Girona i, en tercer, la de Tarragona. Aquí hi ha 2.104 seguiments en vigor. La major part, per mesures de protecció (1.548). A tot Catalunya es realitzen en aquests moments fins 17.136 rastrejaments policials per violència masclista. El 67,5% dels casos són seguiments amb mesures judicials de protecció i/o de la Fiscalia.



Fons pels ajuntaments

Aquesta setmana, la Subdelegació del Govern a Girona ha anunciat que s'han transferit 288.297,88 euros als ajuntaments de la província corresponents al desenvolupament del Pacte d'Estat contra la violència masclista que preveu la recuperació de competències municipals en la lluita contra aquesta xacra. Es tracta d'un pagament a càrrec dels pressupostos generals de l'Estat. El finançament municipal té per objectiu la realització de projectes o programes per al desenvolupament de les mesures del Pacte d'Estat i entre els objectius hi ha l'activació de campanyes, la promoció d'unitats de suport, la formació continuada de professionals, el reforç dels cossos de policia local adherits a sistema Viogen i el reforç dels punts de Trobada Familiar.

Els ajuntaments tindran temps per a la realització de les actuacions finançades amb els fons rebuts per la violència de gènere fins al 30 de juny de 2020. Catalunya és la segona comunitat autònoma en quantitat de fons rebuts, segons informa la Subdelegació del Govern a Girona.