Justícia endega una nova formació a la presó de Figueres per fomentar una consciència feminista

La presó de Figueres, Puig de les Basses, ha endegat fa poques setmanes un nou programa de formació per erradicar comportaments masclistes. Està dirigit a interns que no han estat condemnats per violència de gènere, ja que aquests ja tenen els seus propis programes específiques. Es tracta d'un pla pilot que de moment només s'ha aplicat a la presó gironina i a Brians 2, a Sant Esteve Sesrovires. Amb tot, el Departament de Justícia preveu implantar-lo a tot el territori en els pròxims anys.

De moment 14 interns s'han acollit voluntàriament a la formació, que preveu diverses sessions de format múltiple per posar de manifest comportaments masclistes en el dia a dia i en tots els àmbits personals. L'activitat inclou la projecció d'anuncis o pel·lícules i lectures de contes i notícies reals, i també se simulen situacions de la vida real.

Els participants, per la seva banda, es comprometen a un canvi d'actitud i a promoure aquest mateix canvi en el seu entorn dins i fora de la presó, en aspectes com ara el respecte a la realitat LGTBI.

Les sessions estan dissenyades pels referents de gènere, que són els professionals que vetllen per aplicar la perspectiva de gènere tant en la tasca amb els interns i les internes com en la pràctica del personal del centre. Tots els centres penitenciaris disposen actualment de dos referents de gènere.

Per ara només es fa a dues presons catalanes, i de fet a Brians 2 ja s'ha conclòs després de 31 sessions durant 5 mesos. Justícia preveu recuperar la iniciativa l'any vinent i estendre-la a la resta de centres, i per ara està previst que durant el primer trimestre de l'any vinent s'implementi a Mas d'Enric (Tarragona) i Ponent (Lleida).

L'estrena d'aquest programa, de fet, coincideix amb una dècada de l'aplicació de programes específics adreçats als interns que sí que han comès delictes de violència masclista i amb els quals es treballa per prevenir la reincidència delictiva.

Durant d'aquests deu anys de programes especialitzats, han rebut tractament 2.627 interns, dels 5.224 que en aquest temps han ingressat a presó amb alguna causa de violència de gènere. En un 70% dels casos, el motiu principal de la condemna era el delicte de violència de gènere.



Taxa de reincidència

A Catalunya, la taxa de reincidència en els delictes de violència de gènere és del 25%, i en un de cada tres casos, el nou delicte a la sortida de presó és un trencament de condemna o de la mesura d'allunyament. Actualment hi ha 601 interns que compleixen una pena de presó per violència de gènere. Un total de 1.142 interns que tenen alguna causa relacionada amb la violència masclista entre els delictes pels quals compleixen condemna.