Les estacions d'esquí Vallter 2000 i Vall de Núria arrenquen temporada

Les estacions Vallter 2000 i Vall de Núria, de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), arrenquen la temporada d'esquí el dissabte 30 de novembre.

L'oferta de les dues estacions per a aquesta temporada va dirigida a tots els públics i especialment al familiar en el cas de Vallter 2000, ha informat la Generalitat en comunicats.

Aquesta última vol consolidar-se com a estació per a les famílies amb propostes d'oci com el Parc Lúdic, el Jardí de Neu-Mini club l'Esquirol i els esdeveniments infantils.

La Vall de Núria, que aquest cap de setmana oferirà la possibilitat d'esquiar pel 30% de les pistes, obrirà de 9.15 a 17.00 hores i preveu romandre oberta fins al 13 d'abril del 2020.

Port Ainé ha inaugurat la temporada aquest divendres i Espot ho farà el 6 de desembre, mentre que La Molina ja es va estrenar el cap de setmana passat, quan va obrir un 41% de les seves pistes, equivalent al 36% del domini esquiable.