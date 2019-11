Olot compra dos aparells per mesurar la qualitat de l'aire

La Junta de Govern d'Olot d'ahir va aprovar la compra de dos aparells equipats amb sensors per mesurar la qualitat de l'aire. Segons va explicar el regidor Estanis Vayreda, es tracta d'una compra recomanada pel Consorci de Medi Ambient i Salut Pública (SIGMA).

Vayreda va explicar que l'Ajuntament els farà servir segons la demanda dels veïns. És a dir, els posarà en arbres i fanals per obtenir dades continuades de la qualitat de l'aire quan hi hagi queixes de molèsties, per exemple, de contaminació. «No s'han comprat per a un lloc específic, sinó que a mesura que hi hagi demandes s'ubicaran als llocs on es necessitin per saber quin aire tenim a la ciutat», va apuntar.

El director del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública, Francesc Canalies, va plantejar que ara només hi ha un mesurador de la qualitat de l'aire al Centre de Documentació del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa a Can Jordà Santa Pau.

Segons ell, el mesurador de Can Jordà marca que els límits de l'ozó troposfèric estan bé, cosa que demostra que l'aire és de bona qualitat. L'ozó troposfèric és un dels gasos que pot tenir efectes adversos per a la salut humana quan n'hi ha més de l'habitual.