Girona rep 89,2 milions en 4 anys per a polítiques d'igualtat, serveis socials i sociolaborals

El Departament de Treball, Afers socials i Famílies de la Generalitat ha aportat 89,2 milions d'euros a les comarques de Girona els últims quatre anys en serveis socials, programes sociolaborals i polítiques d'igualtat. En una jornada amb representants dels ajuntaments i consells comarcals, el conseller Chakir el Homrani, va assegurar que la quantitat destinada entre 2016 i 2019 –ambdós inclosos– ha augmentat un 30%, sobretot pel que fa al personal que treballa a les àrees bàsiques.

Es tracta d'aportacions signades en el contracte programa del Departament amb els ens comarcals i municipals, un compromís amb quatre anys de vigència que representa la principal eina de cooperació de la Conselleria amb les administracions del territori.

Entre d'altres, el conseller va destacar que s'han destinat 19,7 milions al creixement dels serveis d'atenció domiciliària (SAD), 16,3 a la prevenció del risc social pel que fa a les famílies i la infància o més de 4 milions a l'impuls de les polítiques d'igualtat. Així mateix, des del 2016 s'han invertit a Girona 874.371? per reforçar les polítiques d'inserció laboral –446.412, només el 2019–, 4,9 milions a l'estructuració, avenç i consolidació de les polítiques municipals de joventut i 710.895 ? per enfortir el suport a les famílies.

Desglossat per anys, el primer del contracte programa a les comarques gironines, el Departament de Treball, Afers socials i Famílies hi va invertir 19,3 milions d'euros en polítiques socials; el 2017 van ser 21,2 milions; el 2018, 23,7 i aquest any, 25.



Preparant el nou acord

Sense entrar en detalls, més enllà d'indicar que s'aposta per «polítiques transversals», el consens o «una avaluació rigorosa de l'impacte de les polítiques socials en les persones», el Homrani va dir que el compromís amb el món local es refermarà «amb el nou contracte programa que estem començant a treballar amb l'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya, i que després acordarem amb cada ajuntament de més de 20.000 habitants o consells comarcal».