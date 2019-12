Polèmica en l'aprovació de l'informe del rector per la liquidació del Parc Científic

El Claustre de la Universitat de Girona (UdG) va aprovar ahir l'informe anual del 2019 en una sessió marcada per la liquidació del Parc Científic i Tecnològic. L'equip del rectorat encapçalat per Quim Salvi va presentar les línies mestres del seu segon any de mandat, que va ser avalat amb un 70% dels vots a favor, concretament 48 dels 69 emesos. Cinc van votar en blanc i 16 en contra. Durant la sessió, Salvi va fer un repàs de la tasca realitzada durant el seu mandat (iniciat el 2017) i va treure pit de les 212 accions de govern endegades tot i la «manca de finançament» que pateix la universitat. Tot i que encara no s'ha aprovat, per l'any vinent es preveu comptar amb un pressupost de 97 milions d'euros, tres més que l'any 2018.

En aquest sentit va fer un esment a la situació del Parc Tecnològic «celebrant» la recent resolució del jutge que n'atribueix la liquidació a un fet «fortuït». Salvi va apuntar que tot i la «taca d'imatge» que ha representat el concurs de creditors per a la Universitat, el Parc ha estat un «model d'èxit». «Hem perdut més de 3 milions d'euros amb la part subhastada de l'edifici H2O, però és molt positiu que qui l'hagi adquirit sigui l'ICRA, amb qui compartim objectius de recerca», va explicar el rector. Sobre la subhasta de l'edifici Narcís Monturiol, va recordar que ha quedat deserta i que «n'estem negociant una reversió a la universitat». Alguns membres del claustre van posar de manifest la «necessitat» de fer autocrítica per la «mala gestió» feta pel patronat des de la seva creació. En sentir-se interpel·lat, un dels seus membres, Lluís Albó, va manifestar la «bona voluntat» dels 60 patrons per tirar endavant l'òrgan i va atribuir la responsabilitat del concurs a una gestió «corrupta» de l'Estat. Salvi va tancar la polèmica al·legant que «la pròxima vegada ens ho mirarem dues o tres vegades abans d'acceptar ajudes de les administracions», tot carregant la culpa al compromís «incomplert» de la Generalitat amb el pagament dels interessos del deute.



Més beques i pressupost

La presentació de l'informe va girar entorn de tres eixos: l'activitat docent i d'investigació, l'acció de govern i la presentació de les línies generals del pressupost de l'any vinent. El rector va posar de manifest el compliment de més del 50% dels compromisos de l'equip de govern i va constatar un lleuger augment d'estudiants de nou accés. Sobre el primer aspecte el rector va posar de manifest els valors de la universitat com l'estratègia, la innovació i la participació, que segons va apuntar «hauran de conviure amb noves maneres de treballar adaptades a nous paradigmes socials i tecnològics». També va remarcar la importància del moviment global Fridays For Future, que a Girona va ser pionera de tot l'Estat, i va anunciar que l'any vinent la universitat centrarà el seu eix social en la sostenibilitat (enguany ha girat al voltant de la igualtat de gènere).

Pel que fa al programa de beques, el rector va posar de manifest l'augment de 12 a 22 beques salari, destinades a estudiants amb dificultats per pagar les taxes. De cara a l'any vinent, Salvi va assegurar que l'objectiu del seu equip és poder veure rebaixades les taxes universitàries quan s'aprovin els pressupostos de la Generalitat i «pal·liar» el greuge comparatiu amb la resta de comunitats de l'Estat.



Infrafinançament històric

Pel que fa a la tasca investigadora, Salvi va lamentar els problemes de finançament de les universitats per les pròrrogues pressupostàries dels governs català i estatal. Tot i que el 2018 la partida destinada a investigació competitiva va ser de més de 14 milions, «la mitjana d'ingressos és de 9 milions d'euros anuals, que suposa destinar un 10% del pressupost a investigació», va detallar. Amb tot va destacar una partida de 500 mil euros que s'han destinat a la contractació de postdoctorats durant dos anys «per tal de donar continuïtat a aquells que han acabat la tesi i incorporar-los com a personal docent i investigador (PDI). En el cas del personal d'administració i serveis (PAS), va anunciar que s'han millorat les condicions de 33 places suplents amb l'objectiu de consolidar la plantilla, que té un 25% d'interinatge.

Es tracta del segon informe que l'equip del rector de la universitat sotmet a la votació al Claustre, després de veure avalada la seva gestió l'any passat amb un 66% dels vots.