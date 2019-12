SOS Costa Brava farà una campanya de resposta al nou pla director urbanístic

Valoració agredolça dins de SOS Costa Brava del nou Pla Director aprovat aquesta setmana, ja que hi ha sectors on han aconseguit una clara victòria –per exemple, amb la protecció d'Aiguafreda (Begur) i cala Morisca (Tossa)– però en d'altres s'han emportat doloroses decepcions, com en els casos de sa Guarda (Cadaqués), Sa Riera (Begur) i Palafrugell. Ara, l'entitat ja ha començat a preparar les al·legacions al document mentre que també escalfa motors per impulsar una campanya de resposta al pla arreu del territori, que inclourà un acte públic a l'Ateneu Barcelonès. Les entitats que formen part de la plataforma es van reunir ahir al centre cívic del Barri Vell de Girona per avaluar el document, que la Generalitat tot just va aprovar dilluns.

Un dels membres de l'entitat, Sergi Nuss, va exposar que el nou Pla és «insuficient», ja que el marge que deixa per construir és «enorme» (unes 15.000 vivendes), a banda de recordar que al litoral gironí hi ha en aquests moments uns 20.000 habitatges buits o en venda. Tot i això, l'advocat Eduard de Ribot va destacar la importància d'haver aconseguit que s'aprovés un pla d'aquestes característiques acompanyat d'una moratòria, malgrat que no hagi complert totes les expectatives que s'hi havien dipositat.

De cara a les al·legacions, per a les quals hi ha tres mesos de termini (inicialment eren 45 dies, però la Generalitat ha accedit a allargar-los), de Ribot també es va mostrar optimista en relació a poder reduir o fins i tot acabar aturant projectes com el de sa Guarda, a banda de seguir lluitant contra desenvolupaments com el de s'Antiga, a Begur, que consideren «gravíssim». A més, va destacar que cal intentar protegir el sòl agrícola, que sol ser el primer en desclassificar-se però que és «l'últim reducte» que queda a la zona. SOS Costa Brava analitzarà com queda la situació a cada municipi per presentar al·legacions i també farà una proposta conjunta sobre què entenen ells per «desenvolupament urbanístic sostenible» basant-se en aspectes com els espais naturals, l'habitatge, l'aigua o els residus.

D'altra banda, l'entitat també prepara una campanya de difusió del Pla arreu del territori, tant a les comarques gironines com a Barcelona, per donar a conèixer el document i copsar l'opinió de la ciutadania. Per fer-ho, s'organitzaran xerrades a una desena de municipis de la Costa Brava, a Girona ciutat i també a l'Ateneu Barcelonès.

Paral·lelament, es portaran a terme també tres grans accions «visibles i directes» per despertar sensibilitats en matèria d'aigua, espais naturals i habitatge.