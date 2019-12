El 34,9% de la població de Figueres pateix privació material i el 16,1%, severa

La radiografa de la situació econòmica de la població de Figueres planteja un escenari amb un 34,9% de veïns amb privacions materials i un 16,1% de privació severa. Aquest factor es considera important a l'hora d'abordar la problemàtica de les ocupacions d'habitatges. L'altra, diu el vicealcalde de la ciutat, Pere Casellas, és la deixadesa dels grans tenidors que es neguen a prendre mesures per evitar ocupacions i qui s'espera forçar a fer-ho amb un nou reglament.

Actualment hi ha uns 240 pisos ocupats. Alguns barris de la ciutat pateixen una important problemàtica per l'ocupació d'habitatges. Hi ha barris castigats per la pobresa on els veïns tenen rendes molt baixes. És la situació que es viu a la ciutat, segons planteja Casellas, responent a les peticions de Ciutadans, a través d'una moció de crear un Pla de Protecció de la Convivència i Seguretat Veïnal i una Oficina de Defensa dels Drets dels Veïns afectats per les ocupacions il·legals. A més, la moció demana una unitat de seguiment, reforçar la presència de patrulles i un cens dels habitatges ocupats.

Casellas va voler deixar clar per rebutjar-la que «no estem d'acord en un enfocament només en qüestions de seguretat i creiem que hi ha una problemàtica molt més severa», va dir que relacionaria amb la pobresa i amb la deixadesa dels grans tenidors.

Les xifres de pobresa a la ciutat es consideren molt significatives perquè el 42,5% està al llindar de la pobresa, segons les dades exposades, fet que representa gairebé la meitat de la població. Aquesta situació ja l'ha posat sobre la taula en diversos estudis l'exalcalde i economista, Joan Armangué.



Trenta pisos a lloguer, en breu

L'Ajuntament té en compte aquesta situació a l'hora d'abordar el tema de l'habitatge, tant de buscar fòrmules per posar al mercat habitatges a un preu assequible i per tractar les ocupacions. En breu, va dir Casellas, es posaran al mercat 30 pisos dels 70 que ha comprat l'Ajuntament per posar a disposició de qui ho necessiti.

Però també hi ha la realitat dels grans tenidors a qui Casellas culpa de moltes de les ocupacions. Casellas diu que l'Ajuntament té cura dels seus pisos i no en tenen cap d'ocupat i, en canvi, els grans tenidors, per la seva deixadesa, acaben agreujant el problema.