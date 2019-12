Retiren una decoració nadalenca de Banyoles per seguretat viària

El col·lectiu de les Guerrilleres del Ganxet s'ha vist obligat a retirar una decoració nadalenca que havia preparat des de feia setmanes. Un gorro vermell de grans dimensions fet de ganxet s'havia col·locat cobrint la font de davant de l'ajuntament, dificultant molt la visibilitat dels usuaris que passaven pel pas de vianants i dels vehicles que circulaven pel passeig de la Indústria. Un informe de seguretat elaborat per la Policia Local ha estat determinant per retirar la decoració. De moment, Ajuntament i les Guerrilleres del Ganxet no han consensuat un nou emplaçament per ubicar-hi aquesta decoració nadalenca.