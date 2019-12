Caps mèdics aposten per un Parc Hospitalari entre Girona i Salt

Un total de 78 caps de servei, caps de secció, caps clínics i coordinadors dels hospitals Josep Trueta de Girona i Santa Caterina de Salt van signar ahir un manifest en què reclamaven la construcció del nou centre sanitari a la zona sud de l'àrea metropolitana, entre els termes municipals de Girona i Salt. En el comunicat, els metges apunten que la seva proposta «no necessàriament» s'ha de fer a Salt, sinó que el parc hospitalari que projecten podria incloure terrenys de Girona, tal com va afirmar el cap de cardiologia Ramon Brugada, que va presentar el posicionament del col·lectiu mèdic juntament amb el cap de cirurgia, Toni Codina, i el cap d'endocrinologia, Wilfred Ricart. Aquesta solució seria «similar» a la que es va aplicar al Trueta actual, que inicialment era del terme municipal de Sant Gregori i actualment és de Girona, explica el comunicat. El portaveu del col·lectiu també va respondre que els terrenys de Domeny són «insuficients», ja que «no hi haurà capacitat de creixement».



Crítiques al consistori gironí

Brugada també va especificar que el model de parc sanitari que projecta el col·lectiu no respon a cap «model americà», tal com el van qualificar l'alcaldessa de Girona i la regidora de Salut. Ramon Brugada va recordar que ells volen un equipament «100% públic», mentre que als Estats Units es tractaria d'un centre privat. Tot i això, Brugada creu que és l'única opció que té la demarcació per «participar en el pastís biomèdic» de Catalunya. El metge va recordar que necessiten un centre «amb capacitat de creixement i d'atraure talent» per tal que centres de recerca s'instal·lin a la rodalia del futur nou hospital. Segons el cardiòleg, això no serà possible en els terrenys de Domeny, perquè no hi ha prou espai. En el manifest també aposten per un futur Parc Hospitalari que inclogui els dos hospitals, l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona (Idibgi), així com les facultats de Ciències de la Salut de la Universitat de Girona (Medicina, Infermeria i EUSES).

D'altra banda, el col·lectiu de metges critica que un informe que va encarregar l'Ajuntament de Girona a una consultora externa disminueixi el «nombre de llits» basant-se en el fet que les intervencions cada vegada comporten menys hores d'hospitalització. En aquest sentit, Brugada va reconèixer que «és veritat que cada vegada el pacient s'està menys dies a l'hospital», però també va recordar que «el pacient cada vegada ve més sovint» perquè l'envelliment de la població creix. Per això els caps de servei calculen que si el nou Trueta ha de comptar amb 30 quiròfans, caldran «el triple de llits» dels que hi ha actualment perquè el dia d'avui «el Trueta està col·lapsat», tal com va afirmar Antoni Codina. També va assegurar que amb la construcció de 30 quiròfans i pocs llits es generarà una «llista d'espera» important perquè els pacients no podran ser hospitalitzats i s'hauran de «derivar a hospitals comarcals».

Els metges també van apuntar en les necessitats de mobilitat que generarà el nou hospital i creuen que la zona de Domeny no podrà absorbir l'augment de vehicles que comportaria tenir el nou Trueta. Codina va afirmar que «si ampliem els accessos, hi haurà menys metres edificables» i després suposarà que no es podrà construir el nou hospital.

A més, el cap de cirurgia del Trueta va detallar que «la carretereta» que hi ha entre Girona i l'accés a l'autopista «està congestionada dotze hores al dia» per l'entrada i sortida de vehicles que hi ha actualment a la ciutat, una situació que empitjoraria amb l'arribada del nou hospital. Ramon Brugada també va incidir en la falta d'aparcament de la zona.



«Construcció urgent»

El manifest, titulat Parc Hospitalari: irrenunciable i inajornable, reclama que el sistema públic de salut de la demarcació de Girona necessita «urgentment» un nou hospital terciari de màxim nivell que permeti augmentar la qualitat i l'activitat assistencial. Exposen que l'actual centre ha quedat «obsolet i petit», «insuficient» per a les necessitats d'una població de 850.ooo habitants.