Mifas signa un acord per promoure vehicles d'assistència personal

Ahir al matí, l'Associació Mifas i les empreses CINC i RACC van signar un acord de col·laboració per promoure la contractació de RACC Scoot+, el primer servei d'assistència per a vehicles de mobilitat personal, que també dona cobertura a les cadires de rodes elèctriques i als aparells per al desplaçament de les persones amb mobilitat reduïda. D'aquesta manera, MIFAS dona suport a aquesta modalitat d'assistència pionera en vehicles elèctrics per a la mobilitat personal. Gràcies a aquest acord, els usuaris d'aquests tipus de vehicles, ja siguin cadires de rodes elèctriques o aparells elèctrics de mobilitat personal, podran contractar a través de CINC, l'assistència RACC Scoot +, que inclou una garantia de responsabilitat civil de fins a 300.000 ? per a qualsevol accident amb tercers, assistència sanitària urgent que cobreix fins a 600 ? de despeses mèdiques; la possibilitat de realitzar consultes sobre salut per telèfon a un metge de guàrdia 24 h al dia; la sol·licitud d'assistència per gelolocalització a través d'una aplicació mòbil; i assistència jurídica i gestió de multes. A més a més, el servei incorpora l'assistència mecànica al vehicle elèctric, que inclou el desplaçament d'un cotxe-taller per fer la reparació al mateix lloc de l'avaria amb una cobertura de fins a 25 km de distància del domicili habitual.