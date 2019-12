Banyoles consolida el model participatiu dels consells de barri

Els Consells de Barri s'han consolidat en aquest darrer any com un òrgan de participació actiu dels veïns i veïnes de Banyoles en els seus barris i en la ciutat. La gestió de la via pública, la mobilitat, el medi ambient o l'urbanisme són les qüestions que més preocupen als veïns.

Banyoles compta actualment amb consells als barris de Sant Pere, Mas Palau, Can Puig, La Farga, Canaleta, la plaça de les Rodes i la Vila Olímpica.

Durant aquests mesos de novembre i desembre s'ha celebrat una nova ronda de consells de barri de la qual la regidora de Participació, Clàudia Massó, n'ha fet una valoració molt positiva i ha destacat que «hem consolidat el model i hem augmentat la participació dels veïns i veïns que venen als consells i aporten les seves propostes, no només per als seus barris, sinó també per la ciutat».

En aquest sentit, i després de les darreres eleccions municipals que es van celebrar a l'estiu, aquesta primera ronda de consells de barri del mandat ha permès presentar els nous membres de l'equip de govern als barris. A més, s'han exposat nous serveis com l'ampliació del servei de recollida de trastos vells, una demanda reiterada dels mateixos consells.

En cada barri també s'han presentat les millores que s'hi han executat o que s'estan desenvolupant com la renovació del parc infantil de La Draga, al barri de la Vila Olímpica i l'arranjament de diferents voreres al barri de Sant Pere o les novetats al servei de bus urbà als barris de Mas Palau i Can Puig, amb el nou servei a demanda.