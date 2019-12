síndrome de treacher collins «Wonder», l'èxit cinematogràfic i literari que visibilitza la malaltia

? Fa dos anys l'èxit literari de Raquel Palacio, Wonder, va fer el salt a la gran pantalla. L'estrena de la pel·lícula va ser un èxit mundial i el més important és que va visibilitzar una malaltia fins llavors molt desconeguda: la síndrome de Treacher Collins. El protagonista és un nen que la pateix i que no va a l'escola fins a la secundària per por d'enfrontar-se a la realitat. Eva Puga, tot i que critica la «sobreprotecció dels pares» cap al protagonista de la història, valora molt positivament el llibre, ja que dona a conèixer la patologia i reconeix que ara molta gent no la ignora com abans. Puga assegura que, des de llavors, va a molts instituts per oferir xerrades sobre la patologia perquè els alumnes de secundària llegeixen l'obra.