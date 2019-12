Els CDRs tallen el carrer Barcelona i anuncien que ho faran cada vespre

Unes 150 persones convocades per CDRs van tallar ahir al vespre la circulació del carrer Barcelona –a l'encreuament amb el carrer Emili Grahit i el Passeig d'Olot– en senyal de protesta contra les detencions i investigacions arran de les mobilitzacions postsentència dels presos independentistes.

Després de l'acte de rebuig als polítics empresonats que Girona Vota convoca cada dilluns a la plaça del Vi, el CDR de Girona havia anunciat una «acció sorpresa» a través de les xarxes socials. Amb la pancarta «Desperta't Girona» al capdavant, centenars de persones van iniciar una manifestació per diversos carrers del centre de la ciutat. Van travessar el pont de Pedra, van seguir pel carrer Nou i a la plaça Marquès de Camps van girar carrer Barcelona amunt fins a l'encreuament amb el carrer Emili Grahit i el Passeig d'Olot. Durant la marxa els manifestants anaven proclamant consignes com «llibertat presos polítics», «Girona desperta i trenca les cadenes» o «canya contra Espanya», entre altres.

Al principi, els manifestants van tallar els dos carrils en direcció sud mentre s'anava formant un col·lapse considerable causat pels cotxes que anaven cap al centre. Finalment, cap a les vuit van aturar-se a la intersecció amb l'objectiu de «tallar el carrer Barcelona», una de les artèries de la ciutat. Un cop allà, els manifestants s'havien anat dispersant pel camí i en quedaven uns 150. Una representant dels CDRs va anunciar que tallarien la circulació en aquest punt cada dia entre les vuit i les nou «fins a aturar la repressió i implementar el mandat de l'1 d'octubre». També va mostrar certa «impotència» perquè «els polítics donen la cara pels seus i no la donen per nosaltres», fent referència als tres detinguts gironins que encara segueixen empresonats arran de les protestes postsentència. També va demanar que tothom agafi valor i «potència» per «fer legítim un país que ara exerceix sense permís». Finalment, van explicar que «s'inspiraven» en els talls diaris d'una hora a l'avinguda Meridiana de Barcelona amb l'objectiu de col·lapsar el centre de la ciutat.

Botifarrada popular

Cap a dos quarts de nou, van portar dues barbacoes i una taula amb diversos ingredients per tal de fer una botifarrada popular. Mentre anaven preparant el menjar, un portaveu dels CDRs va llegir un manifest de suport als detinguts i investigats per les mobilitzacions postsentència. També van posar una bossa que representava una «caixa de solidaritat» i van demanar als manifestants que hi col·laboressin per ajudar a pagar les multes dels detinguts.

Cap a les nou, a través del canal de Telegram van fer una crida a la ciutadania perquè vingués a fer suport. Per aquesta via també van anunciar que «a partir d'ahir començava la CruïllaGironina i que cada dia es tallaria el carrer Barcelona». Finalment, cap a dos quarts d'onze es va dissoldre la concentració.