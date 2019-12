Denuncien greus irregularitats a la sala de control dels Bombers a Girona

Els problemes de comunicació a la sala de control dels Bombers a Girona s'han convertit en un malson gairebé cada dia. Segons avança el Periódico, les converses se senten malament i això pot arribar a comportar malentesos. A més, assegura que els ordinadors es pengen i, per tant, les emergències entren amb retard i no poden contactar tampoc amb tots els parcs de la Regió d'Emergències de Girona. La sala de control es va traslladar al maig a la seu de la Generalitat. Abans i durant la seva posada en marxa ja van sortir les crítiques de sindicats i de personal. Anteriorment, la sala es trobava al parc de Bombers de Girona, a Mas Xirgu, però la Generalitat va decidir treure-la d'allà i alliberar d'espai l'equipament. Ara, la vintena de tècnics que hi treballen han patit problemes molt greus, com, per exemple, un tall de comunicació amb un helicòpter, segons explica el rotatiu, que va provocar l'alerta entre els tècnics perquè no sabien si el mitjà aeri s'havia accidentat.

A banda de la situació de problemes de comunicació, hi ha sis operadores que pateixen símptomes de lipoatròfia, una malaltia que es caracteritza per problemes a la pell i que sovint apareixen en oficines amb baixa humitat i molta electricitat estàtica, entre d'altres. El sindicat UGT ha denunciat en més d'una ocasió incompliments de la normativa en aquest equipament, com la prevenció d'incendis i l'habitabilitat.