Enxampat un motorista a 188 km/h a la GI-550 a Arbúcies

Els Mossos d'Esquadra han caçat un motorista que anava a 188 quilòmetres per hora per una carretera local d'Arbúcies.

L'infractor doblava el límit de velocitat permesa, que en aquest tram és de 90 km/h, i ara s'haurà d'enfrontar a un judici. Els fets van tenir lloc aquest dissabte passat, durant un control de velocitat que els Mossos havien muntat a peu de la carretera GI-550. El motorista, que té 43 anys i és veí de Sabadell, va passar rabent per davant del radar poc després de les dotze del migdia. La policia el va identificar i el va denunciar penalment per un delicte contra la seguretat viària. Els Mossos ja l'han citat perquè es presenti davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Santa Colom de Farners.

La carretera local GI-550 és una via sinuosa, i en alguns casos hi ha motoristes que aprofiten per circular-hi a gran velocitat. Aquest cap de setmana, els Mossos en van enxampar un. Va ser dissabte passat. La policia havia muntat un control de velocitat al quilòmetre 3,1 de la carretera, situat dins el terme municipal d'Arbúcies.

Quan passaven cinc minuts de les dotze del migdia, un motorista va passar rabent per davant del radar. El cinemòmetre el va caçar circulant a 188 km/h, més del doble del màxim de velocitat permès en aquest tram de la GI-550. De fet, l'infractor superava aquest límit en 98 km/h.

Els Mossos van identificar el motorista, un sabadellenc de 43 anys, i li van instruir diligències penals per un delicte contra la seguretat viària. Els agents, a més, també el van citar perquè es presenti a declarar davant del jutjat d'instrucció en funcions de Santa Coloma de Farners.

Segons recull el Codi Penal, aquest delicte porta aparellada una pena de presó de tres a sis mesos o bé treballs en benefici de la comunitat durant un o tres mesos. A més, també suposa la pèrdua del carnet de conduir durant un termini que s'estén entre un i quatre anys.