L'origen de la malaltia de les vaques boges prové de cabres i ovelles infectades

Un estudi internacional ha demostrat que la malaltia de les vaques boges, l'encefalopatia espongiforme bovina, s'hauria originat a partir de prions de tremolor ovina - scrapie- atípics, una malaltia neurodegenerativa que pateixen les cabres i les ovelles. A diferència de l' scrapie clàssic, que fins ara es considerava la causa de la malaltia, l'atípic apareix de forma espontània. La malaltia hauria arribat a les vaques a través de pinso elaborat amb farina de carn i ossos d'ovelles infectades. A la investigació hi han participat el Centre de Recerca en Sanitat Animal (Cresa-IRTA), l'ENVT-INRA de Toulouse (França) i el Centro de Investigación en Sanidad Animal (INIA-CISA), així com la Universitat Autònoma de Barcelona i la de Saragossa.

L'estudi va començar fa més d'una dècada i investigava els casos atípics de prions a les ovelles. A través de transmetre la infecció a ratolins modificats amb gens de vaca, es va veure que el resultat era el mateix que el provocat per la malaltia de les vaques boges. La malaltia hauria arribat a les vaques a través de pinso elaborat amb farina de carn i ossos d'ovelles infectades. La distribució d'aquest aliment es va prohibir a principis de la dècada del 2000, quan en la primera fase de l'estudi ja es va detectar com a possible causa de la malaltia degenerativa.



Efectes per als humans

L'epidèmia de les vaques boges va esclatar a finals dels 90, quan prop de 200.000 vaques del Regne Unit van començar a presentar canvis de comportament i pèrdues d'equilibri, fins a arribar a morir. Les persones que van ingerir carn d'aquestes vaques van patir la malaltia de Creutzfeldt-Jackob, que és neurodegenerativa i no té cura. De 226 persones afectades mundialment, cinc eren espanyoles.

Actualment encara hi ha casos de persones amb la malaltia de Creutzfeldt-Jackob, tot i que no necessàriament derivada de les vaques boges, així com animals malalts per prions, encara que el pinso es prohibís. Enric Vidal, investigador del Cresa-IRTA, assentat a la Universitat Autònoma de Barcelona, explica que les malalties priòniques es poden donar a partir de mutacions, de forma esporàdica o per algun tipus d'ingesta accidental.

Ara mateix no hi ha cap tractament ni vacuna per a les malalties priòniques humanes ni per a les d'animals. Els autors de l'estudi, però, asseguren que la troballa millorarà l'avaluació del risc d'aquestes malalties. «Ara hem comprovat que la tremolor ovina atípica és capaç de causar l'encefalopatia espongiforme a les vaques, fet que fins ara desconeixíem. Mentre la prohibició d'aquests pinsos amb derivats d'ovella segueixi activa, no tindrem nous casos de vaca boja per haver-ne menjat», tranquil·litza Vidal.

Els prions utilitzats per a l'estudi provenien de casos reals diagnosticats en ovelles d'Espanya, de França, de Portugal i de Noruega.