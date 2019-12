Ripoll és l'única capital de comarca gironina amb un rei Baltasar pintat de negre

Ripoll serà l'única capital de comarca gironina –el Ripollès– amb un home pintat de negre fent de Baltasar a la pròxima cavalcada de Reis, el 5 de gener de 2020. Ara bé, l'Ajuntament afirma que aquest serà l'últim any, ja que ha acordat amb la comissió ciutadana que organitza la desfilada replantejar-la «perquè sigui molt més nombrosa i inclusiva», tal com va explicar la regidora de Cultura i Festes, Montsina Llimós.

La responsable municipal va reconèixer que «estem en una situació que s'ha de resoldre i no s'ha resolt» i –va remarcar– volem fer-ho «bé». Per això, va avançar que es posarà en marxa una campanya al setembre per aconseguir que la cavalcada del 2021 «sigui més nombrosa i inclusiva, a tots els nivells»; és a dir, que hi hagi persones amb discapacitat, de diferents orígens i més dones.

Per Llimós, «el problema més important que tenim en aquests moments és la poca participació en la cavalcada», assumpte en què ja s'ha començat a treballar encarregant «molts més vestits».

Sobre l'absència de persones negres, la regidora de Cultura i Festes va deixar clar que «no volem la presència d'un rei negre en un moment puntual, perquè seria solucionar-ho de manera massa superficial», i –va afegir– «estic convençuda que toca, com toca posar-hi moltes més noies». Llimós va indicar que aquest és un dels motius que ha empès el replantejament global de la desfilada, objectiu amb el qual l'Ajuntament de Ripoll treballa des del novembre i per al que ja té el vistiplau de la comissió organitzadora, «que hi aboca el seu temps i ganes» –va apuntar la política local. «Són uns deures importants que posarem en marxa a principis de setembre», va concretar Montsina Llimós.

Per la seva banda, el Baltasar de la cavalcada de Puigcerdà serà un home negre per primera vegada, de manera que la capital de la Cerdanya s'afegeix al gruix que ha optat per deixar de pintar aquest rei. El regidor de Festes i Cultura, Àlex Rubio, va informar que es va acordar així a la darrera legislatura, «però no es va trobar la persona i es va mantenir la tradició de molts anys». A la tardor, van començar a treballar en la cavalcada i el nou Baltasar serà un veí del municipi originari de Mali.



Sis capitals de comarca catalanes amb un rei pintat

L'última actualització de la campanya #BaltasarDeVeritat de la plataforma Casa nostra, Casa vostra mostra que, ara, només sis de les 42 comarques catalanes seguiran pintant un home perquè faci de rei negre. Es tracta de Viella, el Pont de Suert, Mollerussa i Igualada, a més de Ripoll.