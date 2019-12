El Front vol denunciar l'Ajuntament de Ripoll per no cedir-los un espai per fer un acte

El Front Nacional de Catalunya ha posat en mans del seu advocat la negativa de l'Ajuntament de Ripoll a utilitzar la sala Eudald Graells per realitzar un acte que tenien previst per dissabte al vespre. Enfront de la prohibició, els membres del partit i els convidats a participar-hi van concentrar-se davant mateix de l'Ajuntament, davant de la sala Abat Senjust, on van celebrar-hi l'acte i llegir-hi un comunicat per tal que «aquesta censura no creï precedents», segons ha explicat un dels impulsors del partit, David Subirana.

Un dels temors del FNC és que aquesta tendència s'estengui també a altres àmbits «com ara a la nostra presència al butlletí municipal» o que en el futur volguessin organitzar parada al mercat de dissabte. El partit considera que amb aquesta prohibició s'ha atacat «el nacionalisme català, la pluralitat política i la llibertat d'expressió». A més, creuen injustificable que els defineixin com a feixistes, racistes o partit d'ultradreta, ja que creuen que estan totalment allunyats d'aquests adjectius.

El primer tinent d'alcalde i cap de l'àrea d'administració general, Josep Maria Creixans, assenyala que la negativa a utilitzar el local públic Eudald Graells respon «a l'acord de la junta de govern de gener de 2019» que a instàncies de la CUP va declarar Ripoll com a municipi antifeixista. Entre altres punts, aquella moció denegava l'ús d'espais públics, entre els quals també la via pública, a col·lectius o formacions polítiques que incitin la discriminació racial, ètica, cultural, de gènere o política.