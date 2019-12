Reformen el parc infantil de la Draga per 180.000 euros

Les obres de reforma total del parc infantil de la Draga ja estan pràcticament enllestides per tal d'ampliar la seva oferta lúdica i estendre, així, la franja d'edat dels seus usuaris. Ara, en principi, només queden alguns acabats.

Una estructura de fusta que forma un laberint de grans dimensions presideix la part central del nou parc, que també tindrà una tirolina, un zona per a infants i un seguit d'elements i espais de joc.

Aquesta obra va ser una proposta d'un grup d'alumnes de 5è de primària en el projecte Banyoles ets Tu!, i que era un dels compromisos electorals de Junts per Catalunya per realitzar durant els cent primer dies de mandat. El parc infantil de la Draga és el més utilitzat de la ciutat, també per la gent de fora. La inversió per a aquest nou equipament s'eleva als 180.00 euros i que s'inclou en la partida d'inversions financerament sostenibles. La previsió era finalitzar-les ara, abans d'acabar aquest 2019.