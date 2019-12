Les policies de Cassà, Llagostera i Caldes fan front comú a l'escassetat de recursos

Els ajuntaments de Cassà de la Selva, Llagostera i Caldes de Malavella ja han emprès les primeres negociacions per tal que els seus cossos de Policia Local puguin cooperar en accions conjuntes i compartir informació i recursos.

Segons va avançar a Diari de Girona l'alcalde de Llagostera, Toni Navarro, la col·laboració entre els cossos ja es porta a la pràctica de forma natural actualment, ja que els caporals es coneixen entre ells i els recursos són limitats. «Fem préstecs entre municipis; fa un mes vam demanar un cep per immobilitzar un vehicle», va detallar Navar­ro.

Així, doncs, el conveni permetrà formalitzar i estendre encara més les possibilitats de cooperació i optimitzar, per exemple, els desplegaments dels controls d'alcoholèmia o compartir cotxes patrulla. A més, hi ha recursos que només té un municipi i que amb el conveni els beneficiarien tots tres, com ara la unitat canina de la Policia Local de Caldes de Malavella.

«Ens enfrontem a problemes comuns, així que ens ajuntarem per ser més efectius i coordinar, per exemple, tots els controls i fer-los un dia tots a Caldes, l'endemà a Llagostera i un altre dia a Cassà», va assenyalar a aquest diari l'alcalde de Caldes, Salvador Balliu, a més d'afegir també el fet de compartir la informació. «Seria la primera vegada que ho fem», va apuntar.

Ara bé, cal tenir en compte els límits de la llei, ja que determina, com a àmbit territorial d'actuació de cada cos, el propi terme municipal on l'Ajuntament exerceix la seva jurisdicció administrativa, excepte quan està justificat, com ara les detencions a delinqüents enxampats in fraganti o el deure de socors.

Per això, indica Balliu, la potestat d'una actuació, per exemple, seguiria sent el cos del terme municipal on es porta a terme l'operatiu mentre que la resta d'agents farien un rol de reforç.



Poca confiança en els Mossos

A l'escassetat de recursos se sumen les vacants constants per les jubilacions anticipades als 60 anys –que van entrar en vigor aquest any per reial decret– i la poca confiança en els Mossos. «Hi ha un cert malestar últimament a molts pobles perquè Mossos no té suficients efectius», va lamentar Salvador Balliu. «Els Mossos dediquen bona part del seu temps a protegir els Jutjats», va retreure.

En aquest sentit, el batlle va assenyalar que, en el cas de Caldes, com que són un municipi de la Selva, els Mossos es despleguen en els dos jutjats de Santa Coloma de Farners i al de Blanes, fet que implica que una desena d'agents ja no estiguin patrullant al carrer. Balliu ja ha fet arribar la demanda en un ple del Consell Comarcal.



Mancomunitat com a idea inicial

La iniciativa de formar aquest triangle cooperatiu va arrencar des de Cassà, que va plantejar inicialment «mancomunar algun servei», una fórmula pionera del Bages entre Sallent, Sant Fruitós de Bages i Sant­pe­dor quan el Departament d'Interior va regular el 2012 aquests convenis. Al Maresme també ho han posat en pràctica entre Calella, Canet i Sant Pol de Mar. Entre els requisits establerts hi ha el fet de ser municipis limítrofs, tenir cos de policia local propi i, en un principi, formar part de la mateixa comarca (Caldes forma part de la Selva i no del Gironès). L'alcalde de Llagostera, Toni Navarro, va assenyalar la complexitat de crear una mancomunitat i que es necessita que «les característiques dels municipis siguin molt iguals».

Per això, ara s'han decantat per un conveni de cooperació entre cossos, que encara està en un punt molt embrionari. La Policia Municipal de Caldes de Malavella compta actualment amb 13 agents, tot i que de cara al 2020 ampliarà la plantilla a 14. Llagostera, per la seva banda, disposa de 17 agents i el cos de Cassà de la Selva en té 19.