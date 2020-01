ERC-Junts per Banyoles força un ple extraordinari per fer reclamacions al pressupost

L'Ajuntament de Banyoles va donar llum verda ahir de forma definitiva al pressupost municipal per al 2020 en un ple extraordinari convocat arran de les reclamacions d'ERC-Junts per Banyoles, partit que encapçala l'oposició, que va fer constar tot un seguit de noves partides per incorporar als comptes o bé augmentar algunes de les dotacions ja existents.

Ara bé, les al·legacions d'Esquerra no van anar més enllà de la simbòlica declaració i van quedar inadmeses, sense cap efecte en el pressupost definitiu, ja que segons la llei, després de l'aprovació inicial només es permeten reclamar aspectes de caire formal i no de contingut com seria, per exemple, que es contemplessin més despeses que ingressos.



Rebuig a urbanitzar Joan XXIII

Entre els punts assenyalats, ERC-Junts per Banyoles s'oposa a l'execució de les obres per urbanitzar el carrer Joan XXIII –pressupostats amb 270.000 euros– i, a canvi, proposa «continuar amb la peatonalització del barri vell» o incorporar, per exemple, una partida específica per al Pla d'Igualtat. Segons va explicar a Diari de Girona Jaume Butinyà, líder de l'oposició, la urbanització d'aquest carrer encara no té sentit perquè depèn d'una altra fase encara per executar. En aquesta línia, Esquerra també considera excessiva la inversió de 490.000 euros destinada a la reforma del Museu Arqueòlogic Comarcal de Banyoles, ja que creu que no es podrà executar tota aquesta suma aquest any. En canvi, proposa altres partides alternatives o incrementar dotacions ja existents. En el document presentat, l'oposició va incidir en la millora de la mobilitat i va plantejar més dotació en els ajuts de transport públic, com ara blindar beques pel transport d'estudiants o persones amb necessitats especials.

Tanmateix, reclamen la construcció d'una coberta lleugera a la plaça de les Rodes i augmentar les dotacions de les partides per a la Festa Major o la web de la ràdio municipal. A més, també defensen començar amb la recuperació i restauració de l'orgue del monestir de Sant Esteve.



Temps «limitat» i «insuficient»

Si Esquerra no hagués fet reclamacions, el pressupost hauria quedat aprovat automàticament sense necessitat de convocar ple extraordinari. Segons va exposar el mateix partit, el temps per poder estudiar, plantejar i negociar propostes va ser «limitat i del tot insuficient» i lamenten no haver pogut «comentar i pactar» els comptes amb l'equip de govern.

En aquest sentit, Butinyà va argumentar que, tot i no desencadenar efectes reals, volien deixar igualment constància de les propostes i reivindicar la necessitat d'«elaborar uns pressupostos participatius i negociats», si més no de cara al proper exercici de 2021.

«Nosaltres aprofitem el tràmit d'exposició perquè quedi constància de cap on volem anar amb els pressupostos», va aclarar, en referència a la inadmissió de les al·legacions i a la seva manca d'efecte. «Són temes que ja avançàvem en el nostre programa electoral», va apuntar.

El pressupost municipal va passar l'aprovació inicial el passat 3 de desembre gràcies als nou vots favorables de l'equip de govern de Miquel Noguer (Junts per Catalunya), dels 17 regidors del plenari. Els comptes d'enguany preveuen més de 20,6 milions d'euros, un 4,6% més que el 2019, amb 2,6 milions d'euros en inversions.