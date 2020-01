Es registren retards de 30 minuts de mitjana en les línies R11 i RG1 per una avaria d'Adif en la infraestructura de Caldes de Malavella, que obliga a circular per via única en el tram Caldes-Maçanet. Aquesta incidència s'ha produït cap a les 7.10 hores, segons ha informat Renfe.