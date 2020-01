Girona activa la fase d'emergència pel risc de desbordament de l'Onyar

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas ha activat aquest matí la situació d'emergència per risc de desbordament del riu Onyar, especialment a carrer del Carme i Barri Vell.



És una actuació preventiva per si la situació es compliqués en les pròximes hores.



Segons informa l'ajuntament, també s'ha activat un dispositiu policial per avisar les plantes baixes de les zones que poden estar afectades.



Amb tot, subratlla que la situació general és de normalitat més enllà de petites afectacions en mobilitat i alguns equipaments.



Aquest matí el riu anava molt ple i el cabal s'ha multiplicat. A mig matí però ha començat a anar una mica de baixa però tot i això, la previsió de més pluges fa que calgui estar en alerta.





.@aigua_cat informa que el riu Onyar al seu pas per Girona ciutat s'ha estabilitzat. Tot i així, s'espera l'entrada d'un nou front de pluges que tornarà a incrementar els cabals.



Precaució. No abaixem la guàrdia #Gloria #NEUCAT #INUNCAT #VENTCAT #ProteccioCivil https://t.co/yVsfzhLUuq — Protecció civil (@emergenciescat) January 21, 2020

El cabal ha assolit els 536 m3/segon segons les dades de l'estació de l'ACA. A un quart de dotze del migdia, es pot comprovar que ha anat de baixada als 438 m3/segon. Ahir a la nit el cabal era de 4 m3/s.