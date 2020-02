Educació tancarà un grup de P3 a Banyoles el curs vinent

El Departament d'Educació tancarà un grup de P3 a Banyoles el curs 2020-2021, tal com ha confirmat el director territorial a Girona, Martí Fonalleras, qui atribueix la mesura al descens demogràfic de la ciutat. A partir de les dades del padró municipal i del nombre d'infants nascuts el 2017, Fonalleras va concretar que s'ha produït una reducció de 25 alumnes, just el nombre previst per a una aula d'educació infantil.

Per ara, Educació es reserva el nom del centre que perdrà el grup i el seu responsable a Girona només va descartar l'escola Camins, «que té una sola línia de P3 i la manté». Tot i no desvetllar quin serà el centre educatiu afectat, Martí Fonalleras va dir que «està pensat, treballat i discutit».

En aquests moments, les escoles públiques de Banyoles ofereixen nou grups d'alumnes del primer curs del segon cicle d'educació infantil, però si la mesura tira endavant al setembre n'hi haurà vuit.

El director dels serveis territorials d'Educació a Girona va explicar que el tancament s'ha acordat dintre del procés de planificació del pròxim curs escolar, però va matisar que «si en la preinscripció hi ha alumnat suficient, posarem el grup».

Fonalleras va detallar que «la planificació és el primer pas, la preinscripció, el segon, la matriculació ho acaba de corroborar i el 12 de setembre tenim la fotografia definitiva»; ara bé, també va advertir que «com més avancem, més costa de modificar». El primer pas, el procés de preinscripció escolar per al curs 2020-2021, estarà obert entre el 23 de març i l'1 d'abril.



L'Ajuntament espera la resolució

De moment, l'Ajuntament de Banyoles prefereix no manifestar-se sobre la pèrdua d'un grup de P3, i des de la regidoria d'Educació van indicar que esperaran a tenir la resolució definitiva del Departament de la Generalitat i que aquesta passi pel Consell Escolar Municipal.

La demografia és un factor que pesa des de fa anys en la planificació escolar de Banyoles, però el curs passat Educació va decidir mantenir tots els grups de P3 per sota de la ràtio de 25 alumnes.